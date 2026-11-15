Женщина в Индии принесла в жертву племянницу ради обретения магической силы
Times of India: женщина принесла в жертву племянницу ради магической силы
Жительницу индийского штата Джаркханд обвиняют в ритуальном убийстве восьмилетней племянницы. Об этом сообщило издание The Times of India.
Ребенок жительницы деревни Чатти-Анантапур округа Чатра пропал вечером 8 ноября. Мать девочки обратилась в полицию.
Вечером 13 ноября тело пропавшей нашли в кустах возле рисового поля в 150 метрах от ее дома. Под подозрение попала 35-летняя тетя погибшей, которая занималась народным целительством и проводила оккультные обряды. Кроме того, у нее был конфликт с родственниками.
Дома у женщины нашли серп со следами крови, разбитые браслеты, серьги, одежду и другие предметы, предположительно применявшиеся для ритуалов.
По этому делу задержали также еще двоих местных жителей, 32-летнюю женщину и 27-летнего мужчину. Всех троих заключили под стражу.
Ранее полиция Индии предотвратила ритуальное убийство младенца. Малыша похитили, пока семья спала, но злоумышленников вовремя задержали.