Женщина в Индии принесла в жертву племянницу ради обретения магической силы

Жительницу индийского штата Джаркханд обвиняют в ритуальном убийстве восьмилетней племянницы. Об этом сообщило издание The Times of India .

Ребенок жительницы деревни Чатти-Анантапур округа Чатра пропал вечером 8 ноября. Мать девочки обратилась в полицию.

Вечером 13 ноября тело пропавшей нашли в кустах возле рисового поля в 150 метрах от ее дома. Под подозрение попала 35-летняя тетя погибшей, которая занималась народным целительством и проводила оккультные обряды. Кроме того, у нее был конфликт с родственниками.

Дома у женщины нашли серп со следами крови, разбитые браслеты, серьги, одежду и другие предметы, предположительно применявшиеся для ритуалов.

По этому делу задержали также еще двоих местных жителей, 32-летнюю женщину и 27-летнего мужчину. Всех троих заключили под стражу.

Ранее полиция Индии предотвратила ритуальное убийство младенца. Малыша похитили, пока семья спала, но злоумышленников вовремя задержали.