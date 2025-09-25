Украинские радикалы устраивали жертвоприношения в рамках посвящения новых бойцов в националистические батальоны. Об этом РИА «Новости» рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.

До этого он рассказал, что российские военные обнаружили на бывших позициях ВСУ около Курахова в ДНР алтарь сатанистов*. Кроме того, в украинском сегменте Сети публиковались видео, где людей приносили в жертву во время обрядов посвящения в нацбаты.

«Там человека просто медленно убивали ножом, нанося ему несколько ножевых ран для того, чтобы он погибал именно медленно. Это ритуальное убийство», — рассказал собеседник агентства.

Гагин добавил, что обнаруженные ритуальные предметы, а также кадры жертвоприношений, которые он видел, имеются сходством с «Культом Сатаны»*, или «Огнепоклонников». За одним исключением — радикалы ВСУ на алтаре убивали людей, а не животных.

Прошлой осенью протоиерей Александр Тимофеев сообщал, что в нацбатах «Азов»** и «Кракен»*** людей пытали и приносили в жертву. Украинские нацисты совершали те же преступления и в Курской области.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России.

**«Азов» — нацбатальон, признанный в России террористической организацией.

* **Националистический батальон «Кракен» сформирован боевиками «Азова» — запрещенной в России террористической организации.