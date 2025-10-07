Женщина попыталась провезти из Дубая украшения за три миллиона рублей

ФТС: в Сочи таможенники изъяли у пассажирки из Дубая украшения за 3 млн рублей

Сотрудники таможенной службы в Сочи обнаружила у прибывшей из Дубая 38-летней женщины незадекларированные украшения стоимостью более трех миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

Прилетевшую женщину остановили в зеленом коридоре. Она уверяла, что не провозит подлежащие декларированию или запрещенные вещи.

В ходе досмотра таможенники нашли в рюкзаке россиянки колье от ювелирного дома VanCleef & Arpels из коллекции Vintage Alhambra и серьги с перламутром в фирменных футлярах. Пассажирка объяснила, что драгоценности получила в подарок от знакомого, стоимость ей неизвестна, а про обязанности декларации она якобы не знала.