Женщина попыталась провезти из Дубая украшения за три миллиона рублей
ФТС: в Сочи таможенники изъяли у пассажирки из Дубая украшения за 3 млн рублей
Сотрудники таможенной службы в Сочи обнаружила у прибывшей из Дубая 38-летней женщины незадекларированные украшения стоимостью более трех миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.
Прилетевшую женщину остановили в зеленом коридоре. Она уверяла, что не провозит подлежащие декларированию или запрещенные вещи.
В ходе досмотра таможенники нашли в рюкзаке россиянки колье от ювелирного дома VanCleef & Arpels из коллекции Vintage Alhambra и серьги с перламутром в фирменных футлярах. Пассажирка объяснила, что драгоценности получила в подарок от знакомого, стоимость ей неизвестна, а про обязанности декларации она якобы не знала.
Экспертиза установила, что ювелирные изделия изготовили из белого и желтого золота 750-й пробы. Их изъяли, а на путешественницу завели уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров». Теперь женщине грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
