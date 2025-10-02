Таможенники пресекли незаконный серый импорт квадроциклов из Казахстана

Сотрудники Самарской таможни пресекли незаконный ввоз 18 канадских квадроциклов и багги в Россию из Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС.

По документам технику задекларировали как подержанную и занизили таможенную стоимость в несколько раз, чтобы меньше платить на границе. Кроме того, импортеры нарушили валютное и налоговое законодательство. Проводится проверка.

Ранее их владивостокские коллеги арестовали мотоциклы, экскаваторы и автопогрузчики более чем на 60 миллионов рублей. Серые импортеры занижали стоимость техники или пытались провезти ее под видом запчастей, чтобы не платить пошлины и утилизационный сбор.