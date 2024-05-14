Жене и дочери главного кадровика Минобороны Кузнецова стало плохо при обысках | 360°

Криминал 14 мая 2024, 18:54 Жене и дочери главного кадровика Минобороны Кузнецова стало плохо при обысках Mash: у жены главы управления кадров МО начались проблемы с сердцем на обысках Freepik

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Во время обысков в доме начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, подозреваемого в получении взятки, стало плохо его жене. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

У супруги Кузнецова начались проблемы с сердцем. Двухэтажный коттедж в Истринском районе и рабочее место Кузнецова обыскали 13 мая. В доме нашли свыше 100 миллионов рублей, золотые монеты, часы и другие предметы роскоши.

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«Генерала к этому моменту уже задержали, а жена и дочь были дома. Обеим стало плохо на фоне стресса», — написали авторы материала.

Следственный комитет сообщал о возбуждении уголовного дела и аресте Кузнецова. По данным ведомства, в 2021-2023 годах генерал получил взятку от представителей коммерческих структур.

Главному кадровику оборонного ведомства уже предъявили обвинения. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее в Свердловской области арестовали бывшего главу Каменского городского округа Сергея Белоусова, подозреваемого в получении крупной взятки. Суд отправил его под стражу до 14 июня.