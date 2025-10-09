Жена застреленного Супоницкого раскрыла причину его убийства

Супруга петербургского архитектора Александра Супоницкого заявила, что его могли застрелить из-за работы. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«Супруга Супоницкого, которая является домохозяйкой, предположила, что его убийство было связано с его работой», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, женщина пояснила при этом, что в их семье было не принято обсуждать рабочие моменты.

Архитектора застрелили на глазах у его 10-летней дочери. Убийцей оказался его сосед — бизнесмен Константин Козырев, с которым у Супоницкого был давний конфликт. После расправы над архитектором он покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью. По версии следствия, конфликт между ними возник из-за денег.