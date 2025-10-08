Завербованный СБУ севастополец получил 15 лет колонии за подготовку подрыва моста

Южный окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима завербованного СБУ жителя Севастополя за подготовку подрыва железнодорожного моста. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд признал обвиняемого виновным по статьям «Приготовление к совершению террористического акта» и «Государственная измена». Первые пять лет срока осужденный отбудет в тюрьме с последующим одним годом ограничения свободы. Также он заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.

Силовики установили, что 51-летнего мужчину завербовала СБУ для сбора информации о дислоцированных в Севастополе военных и гражданских объектах транспортной инфраструктуры с целью совершения терактов.

По поручению куратора севастополец изъял из тайника взрывные устройства и взрывчатые вещества, с помощью которых планировал подорвать железнодорожный мост.

При обыске оперативники обнаружили у него дома три кумулятивных заряда массой более двух килограммов, взрывное устройство с зарядом гексогена массой около 1,2 килограмма, четыре электронных передатчика и четыре исполнительных устройства, а также восемь электродетонаторов.

Кроме того, осужденный завербовал знакомого, также собиравшего данные об объектах ПВО в регионе. Его дело рассматривают в Севастопольском городском суде.

Ранее ФСБ задержала россиянина, готовившего атаку на военный аэродром в Энгельсе.