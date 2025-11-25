Завербованный подросток пытался поджечь храм под Калининградом

Подросток в Калининградской области готовился совершить теракт в храме. В итоге его задержали. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«Установлено, что гражданин России, 2008 года рождения, с использованием мессенджера Telegram вступил в переписку с вербовщиком террористической организации и сообщил ему о своей готовности совершить теракт в поддержку политики киевского режима», — заявили в ведомстве.

Действуя по указанию куратора, подозреваемый разведал место, приобрел нужные материалы и сделал зажигательные устройства, но совершить теракт не смог. Злоумышленника поймали, когда он подходил к месту ЧП.

«У преступника обнаружены и изъяты средства террора и телефон, используемый для переписки с куратором из Украины», — отметили в ЦОС ФСБ.

Против подростка возбудили уголовное дело о покушении на теракт.

Ранее на видео сняли задержание мужчины сотрудниками ФСБ, который готовил теракт на железной дороге в Краснодаре. На допросе подозреваемый признался, что его завербовал украинский куратор.