Завербованный подросток поджег вышку оператора связи в Мариуполе

В Мариуполе задержали подростка, который поджег вышку оператора связи на территории города. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

Задержанному оказалось 16 лет. Он рассказал правоохранителям, что искал работу. Ему написали неизвестные в Telegram и предложили денежное вознаграждение за выполнение заданий. В итоге юношу заставили поджечь вышку оператора связи.

«Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК России „Террористический акт“», — заявили в ведомстве.

Ранее похожая ситуация случилась под Калининградом. Завербованный подросток попытался поджечь храм. Он выполнял задание вербовщика террористической организации.

По его указанию юноша разведал место, приобрел нужные материалы и сделал зажигательный механизм. Однако осуществить задуманное не удалось. Парня поймали, когда он шел к месту теракта.