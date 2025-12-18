Завербованную для теракта студентку-смертницу сняли на видео в Волгодонске

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Волгодонске Ростовской области. Мошенники чуть не заставили несовершеннолетнюю девушку стать террористкой-смертницей. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«В 12 часов 30 минут патрульным нарядом полиции в центре города Волгодонска, в районе парка „Юность“, для проверки задержана гражданка России 2009 года рождения, студентка одного из областных колледжей, которая направлялась к зданию городской администрации с увесистым рюкзаком. Пояснить его содержимое затруднилась», — сообщили в ведомстве.

В итоге рюкзак осмотрели, обнаружили признаки самодельного взрывного устройства. На место прибыли специалисты-взрывотехники, которые подтвердили опасения. Бомбу разминировали — это оказалось СВУ мощностью около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Кроме того, присутствовали поражающие элементы в виде гаек, гвоздей и шурупов.

Сама задержанная рассказала на допросе, что стала жертвой мошенников. Они обманным путем заставили назвать ее код из СМС-сообщения и получили доступ к личным данным. Далее убедили в том, что девушке грозит уголовная ответственность за государственную измену. Чтобы решить вопрос, нужно было забрать рюкзак якобы с деньгами из тайника, принести его в определенное место и передать чиновнику.

«В действительности девушка могла стать террористкой-смертницей», — отметили в ФСБ.

Ранее в Мариуполе завербованный подросток поджег вышку оператора связи. Задержанному было 16 лет.