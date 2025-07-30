Завербованного СБУ россиянина приговорили к 19 годам заключения за подготовку к теракту

Военный суд приговорил к 19 годам заключения россиянина за подготовку к теракту

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 22-летнему Антону Хрипко, завербованному украинскими спецслужбами для совершения терактов на территории России. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Росгвардии.

Мужчину задержали 8 мая 2023 года при попытке поджога военной техники на аэродроме Чкаловский в Московской области.

Следствие установило, что после начала СВО Хрипко завербовали спецслужбы Украины через консульство в Польше, где ему пообещали получение гражданства и направили обратно в Россию для совершения терактов на военных объектах.

В ходе оперативных мероприятий силовики также задержали четырех членов организованной Хрипко группировки — 2002, 2003 и 2007 годов рождения. Их обучали навыкам ведения огня из стрелкового оружия и изготовления самодельных зажигательных устройств.

Суд приговорил Хрипко к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Остальные участники процесса получили сроки от четырех до 16 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ в Ростове-на-Дону предотвратила теракт против высокопоставленного военного.