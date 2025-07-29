В Ростове-на-Дону предотвратили теракт против высокопоставленного военного

В Ростове-на-Дону правоохранителям удалось предотвратить теракт, который гражданин одной из стран Центральной Азии хотел устроить против высокопоставленного военного. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Силовики задержали подозреваемого в преступлении. Они выяснили, что злоумышленника завербовали за границей. Первой точкой на его пути в России был Санкт-Петербург, где он получил самодельное взрывное устройство.

После этого террорист отправился в Ростов-на-Дону, там арендовал жилье и выяснил адрес военного, который являлся его целью.

При обыске у подозреваемого нашли самодельную бомбу массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Против него завели уголовное дело о подготовке к теракту. Злоумышленник начал давать признательные показания.

Ранее ФСБ показала украинских агентов, планировавших теракт на Кубани. Они собирались устроить поджоги на на объектах транспорта и связи.