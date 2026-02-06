Заведующего отделением больницы в Петербурге задержали за торговлю органами

Правоохранители задержали в Петербурге заведующего патолого-анатомическим отделением больницы, а также учредителя коммерческой организации. Их подозревают в должностных и коррупционных преступлениях, в том числе в торговле органами, сообщил пресс-служба Следственного комитета.

Против задержанных возбудили уголовное дело. Следствие установило, что завотделения Александровской больницы за вознаграждение предоставлял коммерческой организации невостребованные тела.

За трупы врач получал не менее 500 тысяч рублей. По месту работы фигурантов провели обыски, следователи обнаружили и изъяли части тел.

«Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения», — отметили в СК.

Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что преступники нелегально вывозили части тел из больницы и передавали коммерческим организациям, которые использовали материал в качестве опытных образцов в сфере косметологии, хирургии и стоматологии.

«Кроме того, представителям коммерческих структур научно-исследовательской направленности разрешалось проводить вскрытия в помещении больничного морга без оформления необходимых документов», — добавила Волк.

Ранее житель Петербурга расправился с девятилетним мальчиком, который отказался вступать с ним в интимную связь. Педофил до смерти избил ребенка и сбросил тело в водоем. После убийства мужчина отправился на свидание с возлюбленной.