Обвиняемый в похищении мальчика в Петербурге пошел на свидание после убийства

Убивший девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге мужчина после совершения преступления встретился с девушкой, а находясь в бегах, подробно переписывался с ней. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеграм-канал Shot .

Убитого мальчика он в переписке называл «попрошайкой».

Фигурант сообщил девушке, что находится в федеральном розыске, и в ответ на ее сообщение «жду» пошутил, что их разлука может растянуться на 15 лет.

По версии обвиняемого, мальчик требовал у него полмиллиона рублей, шантажируя разоблачением в педофилии. В салоне автомобиля вспыхнула ссора, после чего он ударил ребенка кулаком по голове, а тело утопил в водоеме в Ленобласти. Убийцу задержали в Псковской области, суд арестовал его до 31 марта.