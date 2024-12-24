Затонувшие танкеры «Волганефти» нарушили сезонные ограничения

Оба потерпевших крушение в Керченском проливе танкера вышли в море с нарушением сезонных ограничений, выяснил Ространснадзор в ходе расследования. Об этом в Telegram-канале сообщил Минтранс.

«В ходе проверки Ространснадзора установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории», — сообщили в ведомстве.

По информации Минтранса, танкеры ЗАО «Волгатранснефть» не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом. Министерство продолжает контролировать обстановку в акватории Керченского пролива.

Следственный комитет возбудит уголовное дело из-за недостаточной активности местных властей по устранению последствий разлива мазута по побережью. Собственники танкеров займутся их подъемом и утилизацией, а также возместят ущерб, причиненный экологии.