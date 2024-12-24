Собственники танкеров возместят ущерб после аварии в Керченском проливе

Собственники танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, займутся их подъемом и утилизацией. Об этом заявил глава Минприроды России Александр Козлов .

«Согласно информации Минтранса, собственник танкера „Волгонефть-239“ юридически подтвердил, что берет на себя ответственность по подъему и утилизации судна. Предложен механизм, как скачать оставшееся в танкере топливо», — отметил руководитель ведомства.

По словам Козлова, министерство сейчас ожидает письменное подтверждение от второго собственника. Он добавил, что необходимо извлечь нефтепродукты таким образом, чтобы не нарушить экосистемы моря.

Глава Минприроды также подчеркнул, что ущерб будут возмещать владельцы танкеров.

Эколог Георгий Каваносян ранее предположил, что пятно мазута после столкновения судов в Черном море может изменить свой маршрут.