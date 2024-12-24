СК возбудит дело из-за бездействия властей после утечки мазута в Черном море

В Следственный комитет поступили сообщения, что местные власти принимают недостаточно мер. Бастрыкин затребовал доклад у руководителя СУСК по Краснодарскому краю Андрея Маслова. Дело стоит на контроле в центральном аппарате.

Ранее губернатор Вениамин Кондратьев пообещал, что побережье полностью очистят от нефтепродуктов к 1 февраля. Он отметил, что это особенно важно сделать до начала курортного сезона еще и потому, что в жару мазут будет превращаться в жидкость и просачиваться вглубь — таким образом, убирать загрязнение станет намного сложнее.

Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что утилизацией затонувших танкеров займутся их владельцы.