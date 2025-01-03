Застрелившего владельца магазина в Канаше «Деда Мороза» задержали

Момент нападения «Деда Мороза» на владельца магазина в Канаше попал на видео

Подозреваемого в убийстве владельца магазина в Канаше задержали. Об этом сообщила пресс-служба чувашского главка Следственного комитета.

В ведомстве заявили, что переодетый в Деда Мороза мужчина с оружием пришел в торговую точку и застрелил владельца магазина, который стоял за прилавком. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Убийство произошло в минувший четверг, 2 января.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места преступления. На опубликованных кадрах злоумышленник подошел к прилавку и выстрелил в стоявшего там мужчину. От полученного ранения он упал, а переодетый в новогоднего волшебника стрелок ушел из торговой точки.

Республиканские следователи завели уголовное дело об убийстве. Следователи вместе с сотрудниками регионального главка МВД оперативно установили личность подозреваемого. В пятницу, 3 января, его задержали в одном из сел Канашского округа.

По версии следствия, причиной убийства стал денежный долг потерпевшего.

Криминалисты уже осмотрели место убийства и назначили серию экспертиз. В ближайшее время следователи подадут ходатайство в суд для отправки подозреваемого в следственный изолятор.

По данным Mash, предпринимателя убил бывший заключенный, который пришел в магазин с двустволкой. В ходе допроса подозреваемый признался, что переоделся в Деда Мороза для конспирации.