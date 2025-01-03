Вооруженный Дед Мороз застрелил предпринимателя в Чувашии

Мужчина в костюме Деда Мороза 2 января застрелил предпринимателя в городе Канаш в Чувашии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, стрелявший — бывший заключенный, при себе у него была двустволка. После стрельбы злоумышленник скрылся.

Предположительно, убитый мужчина ранее работал в правоохранительных органах, стрелявший отомстил ему за то, что тот отправил его в тюрьму. Погибшим оказался 44-летний владельца магазина «Березка».

Стрелка задержали. Подозреваемый признался, что нарядился в Деда Мороза ради конспирации.

В Челябинске наряженный в Деда Мороза мужчина проехал по городу на елке, привязанной к автомобилю. Нарушителя задержали и оштрафовали.