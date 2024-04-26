Защита замминистра обороны России обжаловала его арест по делу о взятке | 360°

Криминал 26 апреля 2024, 09:52 Защита замминистра обороны России обжаловала его арест по делу о взятке РИА «Новости»: адвокат обжаловал арест замминистра обороны Тимура Иванова РИА «Новости»

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Меру пресечения обвиняемому в получении взятки заместителю министра обороны России Тимуру Иванову обжаловали. Адвокат Денис Балуев заявил РИА «Новости», что защита рассчитывает на смягчение условий.

«Мы направили в суд апелляционную жалобу», — сказал он.

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Денис Балуев заявил, что защита чиновника решила добиваться смягчения меры пресечения. Басманный суд Москвы арестовал Тимура Иванова на два месяца, до 23 июня.

Уголовное дело возбудили по статье 290 УК России «Получение взятки в особо крупном размере». Тимур Иванов, по информации СМИ, находился в оперативной разработке долгое время. Он отвечал за строительство и капремонт объектов Минобороны и, по версии следствия, вступил в сговор с третьими лицами для получения услуг при проведении подрядных работ. В общей сложности арестовали трех человек, но источник агентства допустил появление новых фигурантов.