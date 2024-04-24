Задержанный замглавы Минобороны давно находился в оперативной разработке | 360°

24 апреля 2024, 07:37
Задержанный замглавы Минобороны давно находился в оперативной разработке
ТАСС: замглавы Минобороны Иванов давно был в оперативной разработке
Задержанного по подозрению в получении взятки замминистра обороны России Тимура Иванова давно взяли в оперативную разработку. Об этом со ссылкой на источник сообщил ТАСС.
«Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий», — подчеркнул собеседник агентства.
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По его словам, оперативным сопровождением уголовного дела занимается военная контрразведка ФСБ. С Ивановым проводят следственные действия.
Накануне его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Если его вину докажут, Иванову грозит до 15 лет лишения свободы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что главе государства и министру обороны Сергею Шойгу доложили о задержании чиновника. По данным «Известий», следователи будут добиваться заключения Иванова под стражу.
Он занимал пост замглавы Минобороны с 2016 года, занимался вопросами жилищного обеспечения войск, строительством и капремонтом объектов ведомства.
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