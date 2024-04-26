26 апреля 2024, 09:22
В деле замглавы Минобороны России появятся новые фигуранты — СМИ
РИА «Новости»: в деле замминистра обороны Иванова появятся новые подозреваемые
Обыски по делу о получении взятки, главным фигурантом которого стал замминистра обороны России Тимур Иванов, продолжились. Количество подозреваемых увеличится, допустил источник РИА «Новости».
«Не исключено, что в уголовном деле могут появиться новые фигуранты», — сказал он.
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Собеседники агентства сообщали, что обыски в рамках уголовного дела по статье 290 УК России «Получение взятки в особо крупном размере» пройдут по нескольким адресам. Басманный суд Москвы арестовал трех фигурантов, в том числе Тимура Иванова и соучредителя компании «Агрокомплекс русское село» Сергея Бородина. Счета замминистра, который курировал строительство и ремонт объектов Минобороны, арестовали.
В Приморье завершилось расследование о получении взятки и превышении должностных полномочий. Обвинение предъявили экс-директору департамента земельных имущественных отношений Наталье Соколовой.
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