Защита «крабового короля» Кана обжаловала приговор | 360°

Криминал 07 мая 2024, 08:17 Защита «крабового короля» Кана обжаловала приговор Защита «крабового короля» Кана обжаловала приговор за организацию убийства РИА «Новости»

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Защита крупного предпринимателя Олега Кана обжаловала приговор в 17 лет колонии строгого режима по делу об организации убийства бизнесмена во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба Приморского краевого суда.

На сайте суда сообщается, что жалобу подал адвокат фигуранта, ее зарегистрировали в канцелярии.

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Коллегия судей в апреле признала Кана виновным в организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке. Суд заочно приговорил его к 17 годам колонии и взыскал 15 миллионов рублей в качестве морального ущерба.

Согласно данным следствия, в 2010 Кан организовал убийство Пхиденко, которого он считал причастным к покушению на себя. В качестве пособника он привлек местного жителя Дмитрия Полякова, однако исполнителя убийства правоохранители не нашли.

Поляков назначил Пхиденко встречу во Владивостоке под предлогом переговоров. Когда бизнесмен прибыл на место встречи, неустановленный киллер застрелил его. Сам Кан позднее покинул Россию и в настоящее время находится за рубежом.