«Крабовому королю» Кану заочно вынесли приговор за организацию убийства | 360°

Криминал 26 апреля 2024, 04:21 «Крабовому королю» Кану заочно вынесли приговор за организацию убийства Суд заочно приговорил «крабового короля» Кана к 17 годам за организацию убийства РИА «Новости»

Читать 360 в

Сахалинского рыбопромышленника Олега Кана заочно приговорили к 17 годам колонии строгого режима за организацию убийства бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

По версии следствия, Кан организовал убийство Пхиденко в 2010 году. Рыбопромышленник считал, что предприниматель причастен к покушению на его жизнь.

Реклама

Бизнесмен привлек к делу неустановленного исполнителя убийства, а также местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков назначил Пхиденко встречу во Владивостоке под предлогом деловых переговоров. Когда предприниматель прибыл на место встречи, киллер застрелил его.

Полякова арестовали, и в 2011 году приговорили к семи годам лишения свободы. Исполнителя убийства пока не нашли. Сам Кан скрылся за границей и был объявлен в международный розыск.

Суд согласился с доводами обвинения, признав бизнесмена виновным в организации заказного убийства. «Крабового короля» приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к одному году ограничения свободы с запретом на определенные действия. Срок наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания.

Кана также обвинили в контрабанде крабов на сумму 2,6 миллиарда рублей и в уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей на сумму свыше 3,6 миллиарда рублей.

Ранее адвокаты Кана сообщили о его смерти в Великобритании и попросили закрыть дело против него, но в прокуратуре в гибель бизнесмена не поверили и даже предположили, что она могла быть инсценирована.