Зарубивший мать топором школьник из Подмосковья был фанатом Minecraft

Девятиклассник из Сергиева-Посада, который зарубил мать топором, сорвался из-за запрета играть в Minecraft. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы заявили, что юноша играл целыми днями, поэтому мать лишила его смартфона и планшета: у сына начались проблемы в школе. На выходных мальчик заболел, поэтому на учебу не ходил по уважительной причине.

Все свое свободное время он проводил за игрой, забыв о домашних заданиях. Мать устроила скандал и забрала все гаджеты. Подросток такого обращения не простил. Он дождался, пока женщина уснет, и несколько раз ударил ее топором. Вечером юноша сам обратился в полицию и дал признательные показания.

В пресс-службе подмосковного главка СК сообщили, что против 15-летнего юноши завели уголовное дело. В ведомстве уточнили, что с матерью школьник расправился в минувшую среду, 6 ноября. Тело убитой криминалисты нашли в спальне.

Источник 360.ru заявил, что зарубивший мать школьник на учете не состоял. Учителя отзывались о нем хорошо, несмотря на то, что хорошей успеваемости у него не было. Конфликты между сыном и матерью носили регулярный характер, так как мальчик тратил все свободное время на игры на планшете.