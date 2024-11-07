О зарубившем мать школьнике из Подмосковья хорошо отзывались в школе

Подросток, признавшийся в жестоком убийстве матери в деревне Красная Сторожка в Подмосковье, не состоял на учете. В школе о нем отзывались хорошо, хотя именно ссора из-за неуспеваемости стала причина убийства, сообщил источник 360.ru.

Погибшей женщине было 48 лет. По словам источника, еще одной причиной частых ссор между сыном и матерью были постоянные игры мальчика на планшете.

В минувшую среду, 6 ноября, они поссорились в очередной раз из-за оценок. В итоге парень схватил топор и несколько раз ударил им мать по голове. Все произошло в ее спальне.

После этого школьник сам сообщил об убийстве в полицию. В настоящее время он задержан, с ним работают следователи.