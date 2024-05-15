Заподозренный в коррупции кадровик Минобороны купил одну машину за четыре года | 360°

Криминал 15 мая 2024, 12:00 Заподозренный в коррупции кадровик Минобороны купил одну машину за четыре года РИА «Новости»: кадровик Минобороны Кузнецов купил машину «Волга» и участок земли Unsplash

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Начальник управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов владел советской машиной «Волга», долями квартир и земельными участками. РИА «Новости» опубликовало данные из его деклараций о доходах с 2015 по 2019 год.

Сначала семья имела в пользовании две квартиры площадью 72,2 и 156,5 квадратных метров. Кузнецов задекларировал машины BMW Х5 и Toyota Corolla, а его жена Nissan Tiida. В 2016 году чета купила в долевую собственность квартиру той же площадью, что и вторая. Через год жена чиновника приобрела Audi A7, в 2018 году семья обзавелась двумя участками по 1,5 тысячи квадратных метров.

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В 2019 году Кузнецов заработал свыше 4,5 миллиона рублей — на один миллион больше, чем в 2015 году. Его жена приобрела нежилое помещение и отчиталась об объекте незавершенного строительства в пользовании. Кузнецов в тот год купил советскую машину «Волга». С тех пор декларации о доходах не выкладывали в общий доступ.

Кузнецова отправили под стражу по делу о получении взятки в 2021-2023 годах. Во время обысков у него изъяли более 100 миллионов рублей.