Замужняя проститутка. На видео попало спасение малышки, которую бросила умирать в квартире мать

Спасение брошенной на смерть маленькой девочки попало на видео в Воронеже

Суд в Воронеже арестовал 20-летнюю девушку, которая бросила крошечную дочь умирать от голода в квартире. Момент спасения девочки попал на видео, которое есть в распоряжении 360.ru. Участвовавшая в спасении женщина рассказала, как удалось вызволить ребенка.

Следствие установило, что мать бросила ребенка в пятницу перед выходными. Двухлетняя девочка осталась одна без еды на несколько дней.

«Не то, чтобы в плачевном состоянии. Выйти не могла, но выглядела идеально, не при смерти точно», — рассказала 360.ru Надежда, одна из спасительниц ребенка.

Вызволить девочку удалось сквозь решетку. Квартира находилась на первом этаже. По словам Надежды, никто из соседей даже не подозревал, что в квартире постоянно живет ребенок.

О девочке в окне рассказали взрослым гуляющие во дворе дети.

«Мы пошли смотреть, какая девочка, какую маму зовет. Обнаружили ребенка. Достали из окна, одели, накормили. Попытались найти маму, не смогли, вызвали полицию. Обнаружилась мама. Спросили когда ты ушла из дома — говорит, в четыре утра, в пятницу. Тебя ничего не напрягает — сегодня понедельник!» — продолжила Надежда.

Мать ребенка, по словам свидетельницы, не показывала, что ведет асоциальный образ жизни. Внешним видом она себя никак не выдавала.

«Ее вызвонили, у нас был контакт этой мамы. Сказали: или приходи сама, или через уголовный розыск тебя все равно приведут. Она через сорок минут пришла. С двумя мужчинами была», — добавила собеседница редакции.

Воронежская редакция «Вестей» утверждает, что мать ребенка, 20-летняя Александра, занималась проституцией. Девушка при этом замужем. В Воронеже она, по данным прессы, вела разгульный образ жизни.

Бросившую ребенка женщину задержали в Воронеже 16 апреля. На следующий день ее взяли под стражу, ей грозит до 20 лет тюрьмы.