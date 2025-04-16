Преступная мать обрекла ребенка на гибель. Следствие раскрыло, на что она решилась ради наркотиков

Жительница Воронежа бросила своего крошечного ребенка в закрытой квартире. Юную преступную мать уже задержала полиция, сообщила в Telegram-канале пресс-служба воронежского управления Следственного комитета России.

Девушке всего 20 лет. Ее дочери три года. Семья живет в небольшой квартире на первом этаже дома на улице Героев Стратосферы. В Следственном комитете отметили, что мать относилась к воспитанию своего ребенка безразлично — также она воспринимала и жизнь маленькой девочки.

По данным следствия, 11 апреля девушка ушла из квартиры гулять. Она употребляла наркотики и спиртное. Ее дочь осталась дома совсем одна, еды и воды в квартире не было, никто даже не знал, где находится девочка.

Только через несколько дней, 14 апреля, несчастный ребенок сумел забраться на подоконник и позвать прохожих. Те сразу же донесли информацию полиции.

Истощенную девочку госпитализировали, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Женщину задержали, она уже дала первые показания. Следствие направило в суд ходатайство об аресте. Сейчас идут допросы, осмотры и другие действия по делу.

В отношении преступной матери власти возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее мать порезала своих детей в Красноуральске.