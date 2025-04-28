Замруководителя фонда капремонта Курской области арестовали по делу о взятке

Заместителя руководителя фонда капитального ремонта Курской области Ольгу Минакову арестовали по подозрению в посредничестве при передаче взятки. Об этом во время заседания регионального правительства сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

По словам главы региона, сотрудники правоохранительных органов задержали чиновницу и поместили ее под арест на прошлой неделе. Минакову отстранили от занимаемой должности.

«Виновность гражданки Минаковой окончательно определит суд, но до этого момента она должна быть отстранена. Тем более что даже физически она не сможет свои должностные обязанности выполнять, поскольку находится под стражей», — подчеркнул Хинштейн.

Ранее от работы временно отстранили директора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина. Его арестовали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным правоохранительных органов, ущерб региональному бюджету в результате мошеннических действий при строительстве фортификационных сооружений превысил 800 миллионов рублей.