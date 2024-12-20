Названа сумма ущерба при строительстве оборонных сооружений в Курской области

Ущерб бюджету Курской области в результате мошеннических действий в рамках строительства фортификационных сооружений превысил 800 миллионов рублей. Об этом заявили в прокуратуре региона.

«Имел место факт завышения должностными лицами сметной стоимости по государственным контрактам на устройство сооружений», — отметили в прокуратуре после проведенной проверки.

По данным следствия директор областной Корпорации развития Владимир Лукин поручил своему подчиненному заключить договор с фирмой и перевести ей деньги за строительство оборонных сооружений в приграничных районах.

При этом этот подряд уже выполнила другая организация, которая получила причитающуюся ей оплату. Таким образом из бюджета Курской области чиновники необоснованно вывели 173 миллиона.

В ходе проведенной проверки в рамках уголовного дела по завышению сметной стоимости по государственным контрактам на устройство фортификационных сооружений сумма ущерба региональному бюджету превысила 800 миллионов рублей.

Обвиняемыми по уголовному делу стали генеральный директор областной Корпорации развития Владимир Лукин, арестованный сегодня на два месяца Ленинским районным судом, а также его бывший заместитель Игорь Грабин, который уже несколько недель находится под стражей.