Арестованного главу курской корпорации развития отстранят от работы

Генерального директора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, которого арестовали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, отстранят от работы на время проведения расследования. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на врио губернатора региона Александра Хинштейна.

«Нам предстоит серьезно проанализировать деятельность корпорации, понять, насколько созданный механизм был правильным, насколько он зависел от фактора личности, какова ситуация сегодня в связи с возбуждением уголовных дел и арестом ее руководителей», — подчеркнул Хинштейн.

Тут же он отметил, что эти меры не говорят о виновности Лукина, поскольку данное решение принять может исключительно суд.

В прокуратуре ранее заявили, что ущерб бюджету Курской области в результате мошеннических действий в ходе строительства фортификационных сооружений достиг более 800 миллионов рублей.