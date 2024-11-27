Замглавы Ростовской области арестовали на два месяца

Кировский районный суд Ростова-на-Дону арестовал заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Об этом сообщило РИА «Новости».
Кушнарев проходит по статье о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Чиновника заключили под стражу до 24 января 2025 года.
Правоохранители задержали министра транспорта и его заместителя Дмитрия Мамелко в понедельник. Их также заподозрили во взяточничестве.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко в рамках дела о получении взятки. Чиновника отправили под стражу до 14 декабря
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