Замгубернатора и замминистра транспорта задержали в Ростове-на-Дону за взяточничество

Замгубернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко задержали с поличным при получении взятки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Мамелко, назначенный на должность всего полтора месяца назад, не признает вину, в отличие от Кушнарева. Кто, сколько и за что пытался им дать денег, пока не сообщается.

Ранее столичный Басманный суд наложил арест на имущество бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко в рамках уголовного дела о получении взятки. Экс-чиновник находится под стражей до 14 декабря, хотя сторона защиты просила перевести его под домашний арест, ссылаясь на государственные награды обвиняемого и проблемы со здоровьем.