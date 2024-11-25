Замгубернатора и замминистра транспорта задержали в Ростове-на-Дону за взяточничество

Замгубернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко задержали с поличным при получении взятки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Мамелко, назначенный на должность всего полтора месяца назад, не признает вину, в отличие от Кушнарева. Кто, сколько и за что пытался им дать денег, пока не сообщается.
Ранее столичный Басманный суд наложил арест на имущество бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко в рамках уголовного дела о получении взятки. Экс-чиновник находится под стражей до 14 декабря, хотя сторона защиты просила перевести его под домашний арест, ссылаясь на государственные награды обвиняемого и проблемы со здоровьем.
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