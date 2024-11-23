Суд наложил арест на имущество экс-замгубернатора Брянской области

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко в рамках уголовного дела о получении взятки. Об этом РИА «Новости» сообщили в инстанции.

«Ходатайство следствия удовлетворили», — отметили в суде.

На какое именно имущество Петроченко суд наложил арест, не уточняется.

В октябре Басманный суд арестовал бывшего чиновника до 14 декабря. Следствие предъявило ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере, Петроченко поймали с поличным, теперь ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

В суде защита Петроченко сообщила, что фигурант имеет награды, работал на государство и испытывает проблемы с сердцем. Ему просили избрать более мягкую меру пресечения, а не заключение в СИЗО, однако суд избрал вариант оставления фигуранта под стражей.