Замглавы отдела МВД Челябинской области арестовали на два месяца

Челябинский суд арестовал заместителя начальника отдела Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД Челябинской области на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба главка СК по региону.

«По ходатайству следователя регионального СКР суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря 2024 года», — заявили в пресс-службе.

Ранее стало известному, что высокопоставленному полицейскому предъявили обвинение в посредничестве во взятке в размере 3,5 миллиона рублей. Следствие считает, что он способствовал передаче денежных средств взамен на содействие в решении гражданско-правового спора. Против фигуранта завели дело по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере».

Днем ранее правоохранительные органы провели обыски в офисах налоговой инспекции в Салехарде и Новом Уренгое. Предположительно, мероприятия связаны с расследованием уголовного дела о коррупции, однако официальных комментариев от органов пока не поступало.