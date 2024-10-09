Высокопоставленного полицейского задержали в Челябинске

Сотрудника ГУ МВД задержали в Челябинске по делу о посредничестве во взятке

Силовики задержали заместителя начальника одного из отделов Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области по подозрению в посредничестве в передаче многомиллионной взятки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали заместителя главы одного из отделов Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Челябинской области», — заявил собеседник агентства.

Причиной задержания стало посредничество фигуранта посредника при даче взятки от представителей коммерческой организации за решение вопросов в судебной системе. По предварительным данным, речь идет о сумме в несколько миллионов рублей, Следственный комитет уже завел уголовное дело.

Ранее двух адвокатов задержали в Москве по подозрению во взяточничестве.