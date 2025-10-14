Замглавы МЧС по Ростовской области задержали за превышение полномочий

ФСБ России по Ростовской области совместно с Главным управлением собственной безопасности МЧС пресекла противоправную деятельность заместителя начальника регионального управления министерства, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ.

По данным ведомства, чиновник незаконно подписал акты приемки невыполненных строительных работ по возведению объекта Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) в Таганроге. Эти действия привели к ущербу более чем на 10 миллионов рублей.

На основании собранных материалов следователи СК по Ростовской области возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Сейчас проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и возможных соучастников преступления.

Кроме того, в регионе недавно выявили еще один крупный коррупционный эпизод — бывшего инженера компании «ФПК» подозревают в хищении более 17 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию зарядных колонок на станции Адлер.