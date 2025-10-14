Экс-главного инженера «ФПК» задержали за хищение более 17 миллионов рублей

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали бывшего главного инженера Северо-Кавказского филиала АО «ФПК» (структура, учредителем которой является РЖД), подозреваемого в хищении бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным ведомства, мужчина, занимая руководящую должность, злоупотребил служебными полномочиями при реализации проекта «Реконструкция зарядных колонок на станции Адлер» Северо-Кавказской железной дороги. Он подписал акты приемки некомплектного оборудования и фиктивных строительно-монтажных работ, что привело к ущербу в размере 17,8 миллиона рублей.

Материалы проверки передали в управление на транспорте МВД России по Южному федеральному округу, где возбудили уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

В настоящее время, как уточнили в ФСБ, проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления всех причастных лиц, точного размера ущерба и возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности.

