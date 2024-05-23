Замглавы Генштаба ВС РФ Шамарина могут посадить на 15 лет

РИА «Новости»: замглавы Генштаба Шамарину грозит до 15 лет колонии

До 15 лет лишения свободы грозит начальнику Главного управления связи ВС России, замглавы Генштаба генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину по делу об особо крупной взятке. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В 235-м гарнизонном военном суде агентству заявили, что Шамарину предъявили обвинения по части шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

«Максимальное наказание за данное преступление может достигать 15 лет лишения свободы», — уточнила собеседница агентства.

Сегодня генерала арестовали на два месяца — до 21 июля. О какой именно сумме взятки идет речь, в суде не уточнили, источники агентства также не привели таких данных.

«Коммерсант» сообщал, что в рамках уголовного дела у Шамарина проводили обыск, после которого его доставили на допрос.