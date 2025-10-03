Замглавы Батайска Деркач задержали за махинации с бюджетом

Заместителя главы Батайска по экономике Карину Деркач задержали по делу о превышении должностных полномочий, сообщил источник 360.ru. По его данным, речь идет о махинациях с бюджетными средствами.

Следствие установило, что Деркач принуждала директоров школ и детских садов оплачивать фиктивные работы, якобы выполненные индивидуальным предпринимателем. На деле подрядчик никаких работ не проводил, уточнил собеседник. В отношении чиновницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Следственное управление СК РФ по Ростовской области сообщило, что речь идет о бывшей исполняющей обязанности начальника управления образования Батайска. По версии следствия, в 2024 году она дала незаконные указания сотрудникам финансовой службы провести оплаты на общую сумму 170 тысяч рублей по фиктивным договорам о ремонте в детских садах.

Деньги, как утверждает ведомство, в дальнейшем через индивидуальных предпринимателей передали генеральному директору строительной компании, которая занималась ремонтом гимназии. Таким образом, руководитель фирмы получил имущественную выгоду и ускорил проведение работ.

В настоящее время по делу выполняются следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой, добавили в СК.

Ранее экс-директору Авиаприборного завода дали шесть лет за хищения на оборонзаказе.