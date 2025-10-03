Экс-директору Авиаприборного завода дали шесть лет за хищения на оборонзаказе

Бывшего исполнительного директора АО «Авиаприборный ремонтный завод» Сослан Урумов приговорили к шести годам лишения свободы за мошенничество при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, Урумов обманул должностных лиц военного представительства Минобороны и похитил более 1,4 миллиона рублей при ремонте военной техники. Ущерб государству составил 1 425 000 рублей.

Советский районный суд Ростова-на-Дону признал его виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Кроме лишения свободы, бывшему директору назначен запрет на занятие организационно-распорядительных и административно-хозяйственных должностей в коммерческих структурах сроком на три года.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что ущерб по делу экс-замминистра строительства ДНР оценили в пять миллиардов рублей.