Замерзла и плакала. Младенца бросили в коляске у мусорных баков в Петербурге

Петербургский дворник обнаружил младенца у мусорки в Московском районе

Неизвестные оставили трехмесячного младенца в коляске около свалки на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом 360.ru рассказал дворник, который нашел ребенка.

Мужчина рассказал, что услышал плач и обнаружил коляску с девочкой. Он сразу же вызвал полицию.

«Замерзла она, конечно, но в нормальном состоянии. Была одета тепло, в коляске было: молоко, каша. Плакала она. Я услышал и туда подошел», — объяснил дворник.

Собеседник 360.ru подчеркнул, что ребенок был возле мусорных контейнеров, но находился в коляске.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оставления младенца в опасности.

«Организованы розыскные мероприятия по установлению женщины, оставившей ребенка, а также выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в пресс-службе ведомства.

Региональная прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования по уголовному делу. МВД подтвердило, что младенца передали медикам для дальнейшего осмотра в медучреждении.

