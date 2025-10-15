Отец случайно оставил 12-летнего сына на трассе в Воронежской области

Shot: отец оставил сына в лесу на трассе М4 под Воронежем

Отец случайно оставил 12-летнего сына в лесу на трассе М4 Дон в Воронежской области во время поездки с юга. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Мужчина остановился на 545 километре магистрали в Новоусманском районе, чтобы поговорить по телефону. Подросток в это время вышел из кабины по нужде, оставив свой телефон в автомобиле.

Закончив разговор, мужчина не заметил отсутствия ребенка и уехал. Мальчик проявил смекалку и обратился к сотрудникам пункта взимания платы.

Работники дорожного пункта дали подростку куртку и помогли связаться с отцом. К тому времени он уже успел отъехать на 14 километров. Аварийный комиссар довез ребенка к месту, где находился его отец.