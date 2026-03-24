Замаскированные под стельки мини-бомбы для подрыва бойцов СВО нашли в Москве

ФСБ задержала иностранца со стельками-бомбами для бойцов СВО

Партию из самодельных взрывных устройств, замаскированных под стельки с подогревом, перехватили сотрудники ФСБ в Москве. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, бомбы готовили к отправке в воинские части в зоне проведения специальной военной операции под видом гуманитарного груза.

Взрывчатку в российскую столицу доставили в посылке из Польши. Получателем опасного груза оказался завербованный украинскими спецслужбами иностранец 1994 года рождения.

Силовики задержали его в одной из транспортных компаний, куда он пришел забрать свою посылку.

После изучения устройств силовики установили, что в каждую из бомб заложили заряд в 1,5 грамма в тротиловом эквиваленте. По версии оперативников, стельки предназначались для травмирования ног военных.

Во вторник, 24 марта, Центр общественных связей ФСБ сообщил о переводе силовых подразделений Москвы на усиленный режим работы.

В ведомстве пояснили, что такое решение приняли для предотвращения серии диверсий и терактов, запланированных украинскими боевиками в Москве и Московской области.