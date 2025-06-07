Суд частично удовлетворил иск Игоря Захарова, одного из заложников теракта на Дубровке в 2002 году, о компенсации морального вреда. Об этом говорится в судебных документах, которые поступили в распоряжение РИА «Новости» .

Захаров, как стало известно из судебных материалов, уже получил денежную компенсацию как пострадавший при теракте. Однако он решил добиваться компенсации морального вреда.

В 2022 году мужчина подал первый иск, но его оставили без рассмотрения из-за пропущенных заседаний. В сентябре 2024-го составил новый с теми же требованиями, и по делу уже прошло шесть заседаний.

Суд частично удовлетворил иск о возмещении морального ущерба, приняв во внимание сумму ранее полученных истцом компенсаций. В соответствии с решением ответственность за выплату компенсации возлагается на Департамент финансов Москвы. В суде не сказали, о какой сумме идет речь.

Вечером 23 октября 2002 года 40 террористов захватили Театральный центр на Дубровке в Москве. В заложниках оказались 912 человек — участники и зрители мюзикла «Норд-Ост». Утром 26 октября началась операция, и большинство заложников освободили. Однако этот теракт унес жизни 130 человек, среди которых были 10 детей.

Ранее в Кремле назвали подрыв поезда под Брянском терактом и призвали осудить произошедшее на международном уровне. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что признание киевского режима во главе с Владимиром Зеленским в качестве террористического является вопросом времени.