Закрытая ЛГБТ-вечеринка привлекла внимание силовиков в Петербурге

«Известия»: в Петербурге провели рейд на закрытой ЛГБТ-вечеринке

Силовики провели рейд на закрытой ЛГБТ-вечеринке* в арт-пространстве «Явление» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Известия».

Гостями мероприятия под названием «Круги свободы — бал» стали несколько десятков человек. Сотрудники ОМОН устроили облаву для проверки законности мероприятия, а также для установки возраста участников вечеринки.

По данным издания, среди задержанных оказался сын бывшего депутата закса Санкт-Петербурга Бориса Вишневского**. Молодого человека доставили в отделение полиции, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Накануне правоохранители нагрянули с проверкой в московские ночные клубы Sisters и Bizarre, где могли отдыхать представители ЛГБТ*. В ходе проверки в заведении обнаружили наркотики и инвентарь для БДСМ.

Аналогичный рейд прошел в клубе Arma — бывшем «Мутаборе». Год назад блогер Анастасия Ивлеева провела там «голую вечеринку». Суд арестовал семерых посетителей на 15 суток.

*Движение признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена.

**Внесен в реестр иностранных агентов в России.