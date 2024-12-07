В московских клубах Sisters и Bizarre устроили облавы

«Известия»: ОМОН провел рейды в ночных клубах Sisters и Bizarre в Москве

Силовики устроили проверки в московских ночных клубах Sisters и Bizarre. Они обнаружили наркотики и инвентарь для БДСМ, сообщили «Известия» .

Рейды прошли в ночь на 7 декабря. Сотрудники ОМОН и кинологи с собаками ворвались в клубы и провели обыски. Некоторых посетителей уложили на пол с заведенными за голову руками.

У одного из гостей Sisters правоохранители нашли наркотики. Он сообщил, что в клубе могли отдыхать представители ЛГБТ*. В Bizarre силовики наткнулись на костюмы и инвентарь для БДСМ.

Аналогичный рейд прошел в клубе Arma — бывшем «Мутаборе». Именно в нем год назад прошла «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой. Лефортовский райсуд арестовал семерых посетителей на 15 суток за мелкое хулиганство.

Москвичи пожаловались также на клуб Inferno Night из-за вечеринок трансвеститов*. Проверили ли его на пропаганду ЛГБТ*, неизвестно.

* Запрещенная в России экстремистская организация.