В московских клубах Sisters и Bizarre устроили облавы
«Известия»: ОМОН провел рейды в ночных клубах Sisters и Bizarre в Москве
Силовики устроили проверки в московских ночных клубах Sisters и Bizarre. Они обнаружили наркотики и инвентарь для БДСМ, сообщили «Известия».
Рейды прошли в ночь на 7 декабря. Сотрудники ОМОН и кинологи с собаками ворвались в клубы и провели обыски. Некоторых посетителей уложили на пол с заведенными за голову руками.
У одного из гостей Sisters правоохранители нашли наркотики. Он сообщил, что в клубе могли отдыхать представители ЛГБТ*. В Bizarre силовики наткнулись на костюмы и инвентарь для БДСМ.
Аналогичный рейд прошел в клубе Arma — бывшем «Мутаборе». Именно в нем год назад прошла «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой. Лефортовский райсуд арестовал семерых посетителей на 15 суток за мелкое хулиганство.
Москвичи пожаловались также на клуб Inferno Night из-за вечеринок трансвеститов*. Проверили ли его на пропаганду ЛГБТ*, неизвестно.
* Запрещенная в России экстремистская организация.