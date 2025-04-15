Нижегородский суд оставил в силе приговор певцу Эдуарду Шарлоту, внесенному в реестр экстремистов в террористов, за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Скоро он отправится в колонию-поселение, чему очень рад. Отец артиста сообщил об этом 360.ru.

«Он опасался, что будет хуже, насколько я знаю. Потому что мы с ним созванивались несколько раз, и его это решение в этой ситуации устраивало, конечно, больше, чем какое-то более жесткое. В этой ситуации это самый лучший вариант», — сказал он.

Сторона защиты, по словам собеседника 360.ru, рассчитывала на такой исход, потому что прокуратура потребовала максимально возможное наказание. Суд пошел навстречу музыканту.

«Так не бывает, так никто не делает. И он не рецидивист, чтобы так относиться к нему, первая судимость. И апелляционная инстанция, конечно, на это не пошла. Оставили приговор в силе, и слава богу», — заявил отец.

Заседание суда прошло без участия родителя. По его словам, сын давно хотел отправиться в колонию, потому что условия в СИЗО хуже, чем в тюрьме, заключенных даже не выводят на улицу. Но процесс затянулся. Заседания постоянно откладывались, Шарлоту вменяли все новые проступки, например экстремизм, который суд счел недоказанным.

«Во всяком случае, закончился самый жесткий этап, самый непредсказуемый, самый неприятный. Теперь уже другие вопросы будут стоять. С момента, когда его перевезут в эту колонию, у него начнется новая жизнь. А из нее, возможно, в какой-то момент будет мостик с возвращением к творчеству и так далее», — сказал он.

Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5,5 года колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил приговор в силе.