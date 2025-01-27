Прокуратура сочла приговор певцу Шарлоту слишком мягким

Вынесенный Самарским областным судом приговор в 5,5 года колонии-поселения для певца Эдуарда Шарлота* региональная прокуратура сочла слишком мягким и направила апелляцию для его отмены. В пресс-службе ведомства в комментарии ТАСС пояснили, что после одобрения требования рассмотрение уголовного дела против артиста возобновят.

Представитель прокуратуры подчеркнул, что в апелляции говорится о мягкости наказания для певца, а также есть требование направить дело на новое рассмотрение в другом составе суда.

Еще одну апелляцию для обжалования приговора подали адвокаты, представлявшие интересы Шарлота* в ходе судебного заседания.

Рассмотрением обоих документов займется Четвертый апелляционный общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.

Приговор в 5,5 года колонии-поселения певцу Самарский районный суд вынес в конце декабря прошлого года.

Шарлота* признали виновным в реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти или вражды и уничтожении официального документа.

Артиста задержали в ноябре 2023 года в аэропорту Пулково, куда он прибыл после возвращения из временной эмиграции.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.